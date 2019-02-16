الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجائزة الملك سلمان لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده في دورتها الحادية والعشرين للبنين والبنات, تؤكد عنايته الكبيرة واهتمامه البالغ في خدمة كتاب الله الكريم ونشره بين أوساط المجتمع المحلي والدولي, مشيرًا إلى أنها تربي النشء على كتاب الله الكريم.جاء ذلك بمناسبة انطلاق المسابقة القرآنية المحلية التي يشارك فيها هذا العام 122 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة عبر فروع المسابقة, وتقام التصفيات النهائية بالعاصمة الرياض من الفترة 11 – 15 من شهر جمادى الآخرة.وأضاف الدويش أن هذه المسابقة تُعد عطاء متجدد له أثره البالغ في نفوس الأجيال على اختلاف أعمارهم، مؤكداً أنها أعادت مهارة الحفظ عند جيل الشباب، وأسهمت بربط الشباب بالعلماء والقراء.وأشاد الدويش بجهود معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات على أعلى المستويات للمشاركين والمشاركات, منوهًا بدعم القيادة الرشيدة للمسابقات القرآنية.وفي نهاية تصريحه رفع الدويش الشكر لخادم الحرمين الشريفين , ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يقدمان من رعاية واهتمام من أجل رفع نشر كتاب الله الكريم على الصعيد المحلي والدولي, داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء وجميع بلاد المسلمين.// انتهى //15:31ت م0063