جدة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري ، يرافقه عددُ من منسوبي القطاع.وتسلّم سموه خلال اللقاء ، تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.// انتهى //15:38ت م0065