عام / الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
جدة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري ، يرافقه عددُ من منسوبي القطاع.
وتسلّم سموه خلال اللقاء ، تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.
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15:38ت م
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