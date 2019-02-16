عام / أمير مكة المكرمة بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
جدة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة ، الذي سلّمه لسموه مديرها العميد عابد الحارثي.
ويتضمن التقرير إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين ، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر ، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين ، التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات ، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية.
واشتمل التقرير أيضاً على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.
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