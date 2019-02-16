ياوندي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساستقبل دولة حكومة جمهورية الكاميرون جوزيف ديون انجوتي اليوم في ياوندي معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري والوفد المرافق ، وذلك في إطار زيارته الحالية للكاميرون.ورحب رئيس الحكومة الكاميروني خلال الاستقبال، بزيارة معالي المستشار والوفد المرافق له. ووصف دولته العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية بالجيدة ، مبينًا أن الشعب الكاميروني يذكر جيدًا كل الأعمال الخيرة التي قدمتها المملكة لبلادهم.وأكد دولته أن من أوجه التعاون بين البلدين قيام المملكة ببناء المساجد ، والمراكز العلمية، والمدارس، والمستشفيات، معربًا باسم الكاميرون حكومًة وشعبًا عن تقديرها للمملكة على ما قدمته من مساعدات وأعمال إنسانية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر ، وفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية أحمد بن عيسى الحازمي، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي عنتر بن محمد الحازمي.// انتهى //15:49ت م0067