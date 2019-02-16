جدة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساختتمت المديرية العامة لحرس الحدود سباق الخيل بميدان الفروسية بمدينة جدة أمس الأول، حيث قام نيابة عن معالي مدير عام حرس الحدود اللواء طلال بن علي الشمراني برعاية السباق، وتتويج الفائزين بكأس وجوائز حرس الحدود، بحضور مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة فهد المهلهل.وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الفائز بكأس المركز الأول اسطبل أبناء صلاح بن سعيد المطيري، وأن السباق شهد تنافساً مثيرًا بين الخيل المشاركة، مضيفًا أن هذه الرعاية تأتي بتوجيه واهتمام مباشر من معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.وأشار إلى أن معاليه يبدي اعتزازه لما تجده هذه الرياضة من اهتمام كبير ورعاية دائمة ودعم متواصل، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو وزير الداخلية, مما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات.// انتهى //16:36ت م0070