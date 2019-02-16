صبيا 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة جازان بعد غدٍ, برامجاً توعوياً بعنوان "أحلى ابتسامة", وذلك بقاعة الاحتفالات بمجمع المدارس المتوسطة بصبيا.ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى يومين لنشر الوعي بين طلاب المرحلة المتوسطة وبقية المراحل الدراسية الأخرى بأهمية سلامة الطلاب, والتأكيد على ضرورة التعاون بين الجامعة وإدارتي التعليم بجازان وصبيا ومختلف الجهات الحكومية والخدمية الأخرى بالمنطقة.// انتهى //16:49ت م0072