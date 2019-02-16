طرابلس 11 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج اليوم المفوض بسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان ، خلال زيارته الحالية إلى مدينة ميونيخ الألمانية.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي والتوتر الحاصل في جنوب ليبيا، إضافة لقضية الهجرة غير الشرعية، وما حدث فيها من تحسن، وما حققه برنامج الحكومة الإصلاح الاقتصادي من « نتائج إيجابية »، إضافة إلى ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني.// انتهى //17:27ت م0075