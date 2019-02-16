تونس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأكدت وزارة الخارجية التونسية أن مواطنِين تونسيين يعملون في ليبيا اختطفوا من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليلة الماضية أن الوزارة تتابع الموضوع مع السلطات الليبية وتؤكد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المختطفين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.ولم يحدد البيان عدد المواطنين التونسيين المختطفين.وقد التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في ميونيخ اليوم نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة ، وبحث معه قضية الاختطاف.وشدد الوزير التونسي - وفق بيان الخارجية التونسية - على ضرورة التعجيل بالإفراج عن المختطفين فيما أكد الوزير الليبي متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين، مؤكدًا أن سُلطات بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة.// انتهى //18:52ت م0089