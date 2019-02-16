الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت أربع مباريات جمعت النهضة وعكاظ، هجر وجدة، الشعلة والدرعية، الفيصلي وأبها.وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مباراة النهضة وعكاظ، ورفع النهضة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن ورفع عكاظ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس ، وانتهت مباراة هجر وجدة بتعادل سلبي بدون أهداف، ليرفع هجر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، ورفع جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.وانتهت مباراة الشعلة والدرعية بتعادل سلبي، وبات رصيد الشعلة 11 نقطة في المركز التاسع ورفع الدرعية رصيده إلى 6 نقاط في الركز العاشر ، وتعادل الفيصلي مع أبها بهدفين لكل فريق، رصيد الفيصلي أصبح 39 نقطة في المركز الأول ورفع أبها رصيده إلى 29 نقطة في المركز لثاني.وكان الفيصلي قد حسم صعوده إلى الدوري الممتاز للشباب في الجولة الماضية .// انتهى //18:53ت م0090