الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستعادل فريق الأهلي السعودي مع نظيره الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم .وسجل هدفي الأهلي لاعبيه نيكولاي ،،ودجانيني في الدقيقتين (66، 72) ، فيما سجل هدفي الوصل عبد الله جاسم وكايو في الدقيقتين (1 ، و89 ) ورغم ذلك ينبغي على الأهلي في لقاء الإياب بجدة يوم 25 فبراير الفوز أو التعادل 1-1 ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي .// انتهى //19:03ت م0091