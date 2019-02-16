رياضي / الأهلي السعودي يتعادل مع الوصل الإماراتي بهدفين في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
تعادل فريق الأهلي السعودي مع نظيره الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم .
وسجل هدفي الأهلي لاعبيه نيكولاي ،،ودجانيني في الدقيقتين (66، 72) ، فيما سجل هدفي الوصل عبد الله جاسم وكايو في الدقيقتين (1 ، و89 ) ورغم ذلك ينبغي على الأهلي في لقاء الإياب بجدة يوم 25 فبراير الفوز أو التعادل 1-1 ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي .
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