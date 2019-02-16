تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسيواصل معرض وزارة الدفاع المقام في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك استقباله لأهالي المنطقة لزيارة أجنحة القوات المشاركة في المعرض، للاطلاع على ما وصلت إليه قواتنا البرية والجوية والبحرية من تطور وقوة ، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.واستعرضت القوات البحرية الملكية السعودية من خلال جناحها الذي يضم عشرة أركان أبرز مهامها وواجباتها التي تقوم بها القوات في الشريط البحري والحدودي للمملكة ، ومهام مشاة البحرية ، ومهام الطيران البحري ، إلى جانب استعراضها لعدد من نماذج السفن الحربية وطبيعة المهام الدفاعية التي تقوم بها والتي تتنوع ما بين فرقاطات ، وزوارق، وكاسـحات ألغام، وسـفن دعم ومساندة ، كما استعرض الجناح التعريف بقوة الطيران البحري الذي تتصدره طائرات اليوروكوبتر.وتضمن المعرض استعراض القوات البحرية للعديد من المعدات الخاصة للمشاة البحرية التي تضم النواظير وفرق القناصة والاقتحام وطائرات بدون طيار ومعدات اخرى تمكنها من اداء مهامها البحرية ليلاً ونهاراً بكفاءة عالية.// انتهى //19:04ت م0092