مدريد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسفاز فريق ليفانتي على مضيفه سلتا فيغو 4 - 1 اليوم في المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، متقدما إلى المركز الحادي عشر موقتا برصيد 30 نقطة.وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.ويلعب لاحقا اليوم رايو فايكانو مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسييداد مع ليغانيس، وبرشلونة المتصدر وحامل اللقب مع بلد الوليد.// انتهى //19:11ت م0095