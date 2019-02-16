الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الدرعية مع المزاحمية لحساب المجموعة الأولى.وعلى ملعب نادي الرياض، حقق الدرعية فوزًا على ضيفه المزاحمية بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 14 نقطة في المركز العاشر وهو نفس رصيد المزاحمية الذي حل تاسعًا بفارق الأهداف.// انتهى //19:11ت م0096