رياضي / فوز الدرعية على المزاحمية في ختام الجولة 15 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الدرعية مع المزاحمية لحساب المجموعة الأولى.
وعلى ملعب نادي الرياض، حقق الدرعية فوزًا على ضيفه المزاحمية بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 14 نقطة في المركز العاشر وهو نفس رصيد المزاحمية الذي حل تاسعًا بفارق الأهداف.
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19:11ت م
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