الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسرفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته للتصفيات النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع "إبداع 2019" الذي نظمته "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري. وأشار إلى أن رعاية سموه الكريمة تؤكد أهمية إبداع في خدمة خطط الوطن التنموية، وأن المملكة وطن المبدعين.وقال معالي الدكتور سعود المتحمي : "إن الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض، لنهائيات أولمبياد إبداع، تأكيد على حرص القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على‎ ‎الاستثمار ‎في تنمية‎ ‎ثروة الوطن من العنصر البشري، الذي يمثل الثروة الحقيقية للمملكة ورهانها على ريادة المستقبل، وتوجيهاتها الدائمة بتمكين أجيال المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا ‏والابتكار، بوصفها محركاً أساسياً لنهضة وازدهار الوطن، وإيمان القيادة الحكيمة بأن من يملك الخيال والأفكار الإبداعية هو من يملك زمام المستقبل.وأضاف الأمين العام لمؤسسة "موهبة" أن أولمبياد إبداع يبرز الشراكة الفاعلة بين "موهبة" ووزارة التعليم، لخدمة موهوبي ومبدعي الوطن، والإسهام في تحقيق تعليم ريادي ابتكاري لأجيال سعودية مهارية، وبما يتماشى مع توجهات المملكة، ورؤية 2030.يذكر أن سمو أمير منطثة الرياض حضر الحفل الختامي للاولمبياد الوطني للإبداع العلمي اليوم، وكرّم 11 طالباً و 16 طالبة، الذين حصدوا جوائز "إبداع 2019م"، والبالغة 27 جائزة كبرى.// انتهى //19:17ت م0097