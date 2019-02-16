الصياهد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستفقد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس اليوم, قوة الجوازات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وكان في استقباله قائد قوة الجوازات بالمهرجان العميد سعد بن سعيد القحطاني, والضباط, والأفراد المشاركين.واطلع العميد الهباس خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها الجوازات للزائرين من خلال عربة مجهزة بالكوادر البشرية المدربة والأجهزة التقنية الحديثة, والقرارات الإدارية الصادرة من اللجنة الإدارية بمقر المهرجان التي تصدر على المخالفين الذين جرى تسليمهم من قبل الجهات الأمنية المشاركة في المهرجان, داعياً زوار المهرجان إلى الاستفادة من هذه الخدمات.من جانب آخر التقى العميد الهباس بقائد اللجنة الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للأبل, ومدير الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض العميد راشد بن زيد المهيني, حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تحظى باهتمام الجانبين.// انتهى //19:35ت م0099