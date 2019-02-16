مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسنفذ فريق شبابيات التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بالشراكة مع معهد التربية الفكرية بالمنطقة، مبادرة تحت عنوان " فرحتهم فرحتنا" لأطفال متلازمة الداون.وأوضح المشرف العام على فريق شبابيات هاني مدني، أن الفعالية تهدف إلى غرس الابتسامة والفرحة في وجه كل طفل من أطفال الداون، وكذلك إشعار الأطفال بالتقبل والاحتواء والحب، إضافةً إلى تنمية التكاتف والتماسك المجتمعي وأهمية التوعية بهذه الفئة الغالية.وأشار مدني إلى أن المبادرة شملت عدة فعاليات ترفيهية للأطفال، مثل : العرض المسرحي، والفعاليات الفكاهية، والمسابقات، والألعاب الترفيهية.وفي نهاية الفعالية جرى تكريم الأطفال بهدايا رمزية، وتكريم المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة بشهادات شكر على جهودهم المبذولة ومشاركتهم القيمة.// انتهى //19:36ت م0100