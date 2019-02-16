طرابلس 11 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا.وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان له أن اللقاء تناول بحث موضوعات تتعلق بمجالات التعاون الثنائي بين الجانبين والوضع السياسي والأمني في ليبيا.// انتهى //19:38ت م0101