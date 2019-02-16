واشنطن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأعلنت الأمم المتحدة عقد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن في 26 فبراير في جنيف، وتشارك في استضافته حكومتا سويسرا والسويد.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس في المؤتمر الصحفي اليومي: إن الدعوة موجهة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وممثلين عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية.ونوّه فرحان حق إلى أن ما يقدر بنحو 80 بالمئة من السكان ـ أي ما يعادل 24 مليون شخص ـ يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.// انتهى //19:44ت م0103