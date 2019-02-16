واشنطن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسالتقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا.ووفقًا للبيت الأبيض، فقد أبلغ نائب الرئيس الأمريكي المستشارة الألمانية خلال اللقاء بأن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى الوقوف سويًا ضد إيران.كما أكد للمستشارة الالمانية معارضة واشنطن لخط أنابيب (نورد ستريم 2) قيد الإنشاء الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت بحر البلطيق.// انتهى //20:02ت م0105