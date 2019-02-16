القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسفاز فريق الإسماعيلي على ضيفه النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //20:34ت م0108