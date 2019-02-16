تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسزار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك اليوم, المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة الشمالية الغربية , والمقام حالياً في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية , يرافقهم عدد من المشرفين وفريق التمريض .واطلع الوفد خلال الزيارة على أجنحة فروع القوات المسلحة المشاركة بالمعرض ومكوناتها التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها، كما اطلع الوفد على جناح الخدمات الطبية الذي ضم المستشفى المتنقل الميداني وقسم للتبرع بالدم.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي , أن هذه الزيارة تأتي ضمن برامج وأنشطة المركز بهدف ربط النزلاء بالمجتمع والتفاعل معهم, والاستمتاع بأجواء المعرض لما له من أثر إيجابي على نفوسهم وعطائهم لمجتمعهم, معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على المعرض وتفاعلهم مع نزلاء مركز التأهيل الشامل بتبوك.// انتهى//20:53ت م0110