الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية مشاركته في منافسات دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في الشارقة الإماراتية بتحقيق 6 ميداليات "ذهبية ، وفضيتان ، و 3 برونزيات " ، بعد أن أضاف لاعبوه 4 ميداليات اليوم "ذهبية وفضية وبرونزيتين" في المنافسات التي استضافها نادي الثقة بالشارقة.وجاءت الذهبية عن طريق جمعان الزهراني في منافسات سباق 100 متر كراسي متحركة ، فيما نال فهد الجنيدل الميدالية الميدالية لنفس السباق ، وجاءت البرونزية من نصيب عبدالرحمن القرشي الذي حقق كذلك الميدالية البرونزية لسباق 200 متر .وكان الأخضر قد افتتح مشاركته بتحقيق ميداليتين "فضية وبرونزية " حيث جاءت الفضة عن طريق جمعان الزهراني لسباق 200متر ، ونال عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية لسباق 400 متر.من جانبه عبر مدير المنتخب ناصر القحطاني عن سعادته بما حققه الأخضر في الدورة العالمية ، مبيناً أن هذه المشاركة تعد متميزة في هذه البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يعدون الأبرز بالعالم في هذه المنافسات ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكيالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اتصاله ببعثة الأخضر المشاركة في البطولة وتهنئتهم بما حققوه من إنجازات ، وكذلك زيارته للاعبين في معسكرهم الإعدادي بجدة وتشجيعهم ، وعد ذلك أحد الأسباب الرئيسة لتحقيق الإنجاز الذي يسجل باسم الوطن .كما قدم القحطاني شكره لرئيس اللجنة البارالمية السعودية أحمد المقيرن على متابعته ودعمه للمنتخب قبل المشاركة في الدورة ، وكذلك في الاستحقاقات المقبلة .//انتهى //20:53ت م0111