ثقافي / المشاركة النسائية الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل تخطف الأضواء
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
الصياهد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
منحت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة المركز الأول للفردية "السعودية" العائدة ملكيتها إلى الأميرة سيرين بنت عبد الرحمن بشوط فرديات الدق للون المجاهيم اليوم ، وذلك بعد المشاركة النسائية الأولى في المهرجان .
وتوجت اللجنة ذاتها حمد بن عوضه المري في المركز الثاني، وحقق زيد بن علي المري المركز الثالث، وجاء سند محسن المزروعي في المركز الرابع وحقق المركز الخامس فرج هادي المري .
من جانب آخر، تنطلق غدًا الأحد أشواط فرديات الجل في لون الشعل، واستبعدت اللجان الطبية فرديتين بسبب العبث، لتستعد 8 أخرى لخوض غمار التحكيم النهائية .
واستقبلت لجان الدخول اليوم فرديات الجل للون الحمر وأهلت 10 فرديات، فيما أبعدت اللجان 6 فرديات بسبب التهجين ليتبقى 4 فرديات تكمل إجراءات فحص اللجان الطبية غدًا .
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