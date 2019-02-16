ياوندي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته الحالية للكاميرون، مساء اليوم معالي وزير الداخلية الكاميروني أتنجا إنجي بول، وذلك في مكتبه بالعاصمة ياوندي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المستويات كافة.من جانبه، وصف الوزير بول العلاقات بين المملكة والكاميرون بالمتينة جدًا، معربًا عن شكره العميق لكل ما تقدمه المملكة من مساعدات وخدمات جليلة للشعب الكاميروني.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، وإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.// انتهى //22:03ت م0119