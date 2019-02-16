عمّان 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستغلب فريق الوحدات على الحسين إربد بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القويسمة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحسين إربد عند 16 نقطة في المركز السادس.وفي المباراة الثانية، فاز العقبة على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد العقبة، ليرفع العقبة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //22:36ت م0121