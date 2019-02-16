الكويت 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من رجال الأمن.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية وتأييدها التام في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معبرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأشقاء في مصر وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //22:39ت م0122