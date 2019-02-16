أبوظبي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، كما تم استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث مجالات التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب ومحاربة تنظيماته العسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:47ت م0124