القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم، على مضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 للمسابقة.وقد حقق الأهلي اليوم الفوز السادس على التوالي له في الدوري، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، على بعد ست نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //22:47ت م0125