كانبيرا 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسافتتح وزير التعددية الحضارية الأسترالي كريس ستيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مساعد بن إبراهيم السليم اليوم، الفعاليات السعودية الثقافية لعام 2019م التي تقيمها السفارة للعام الثاني عشر على التوالي في مهرجان التعددية الثقافية الوطني الأسترالي في العاصمة كانبرا، بحضور 300 ألف شخص ومشاركة أكثر من 44 دولة.وأكد السفير السليم في تصريح بالمناسبة على أهمية المشاركة في الفعاليات الثقافية لإيصال رسالة المملكة ورؤيتها للشعب الأسترالي والعالم، كما وجه الشكر والتقدير لوزير التعددية الحضارية الأسترالية والمسؤولين الأستراليين والسفراء العرب والأجانب وأبناء الجاليات الذين زاروا الخيمة السعودية مبدين عبارات الود والصداقة مع المملكة وشعبها.من جانبه، أشاد وزير التعددية الحضارية الأسترالي بالمساهمة الثقافية السعودية في المهرجان، معربًا عن شكره وتقديره لسفارة المملكة السعودية لمشاركتها الثقافية المميزة.بدورها، أكدت مديرة المهرجان عذرا خان، على أهمية المشاركة السعودية بالمهرجان المتعدد الثقافات وستواصل سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا بالتعاون مع وزارة الإعلام تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية السعودية في المهرجان ما يعكس عمق أصالة وحضارة المملكة فكريًا وثقافيًا وتراثيًا.وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، عروضاً تراثية وإبداعية متنوعة من أستراليا وخارجها، وكذلك عروضًا جديدة تعرض للمرة الأولى من بينها مشاركة وزارة الإعلام بوفد ثقافي وفلكلوري وتراثي كبير في المناسبة.// انتهى //23:04ت م0126