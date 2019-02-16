الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسحقق الفارس الناشئ عبدالرحمن بن عبدالله النمر اليوم كأس وزارة الدفاع في بطولة القفز التي اختتمت على ميدان نادي ركوب الخيل بكلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة، بعد أن تمكن إنهاء جولتي الكأس بدون أخطاء وبأسرع زمن.وتسلم النمر كأس وزارة الدفاع من قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية من اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية.وحصل على المركز الثاني في الكأس الفارس مشاري الحربي وفرسه "فيرونا" بدون أخطاء، فيما حل في المركز الثالث الفارس ناصر البقمي و"فالوتا" بـ 4 أخطاء.ونجح النمر في تخطي حواجز الجولة على ارتفاع 140سم من أمام 10 متنافسين مدوناً اسمه بين أبطال الفروسية السعودية في هذه الإستحقاقات المهمة ضمن برنامج اتحاد الفروسية السعودي، وانطلق النمر في رياضة الفروسية قبل 4 سنوات في منافسات الأشبال دون 14 عام مسجلاً تفوقه اللافت في سنوات قليلة مشاركاً بعد ذلك في الأشواط المهمة مستحقاً هذا اللقب عن جدارة بين عدد من أبطال الفروسية السعودية.// انتهى //23:50ت م0132