طرابلس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال توماس والدهاورز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2019م.وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم، أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي والأمني في ليبيا وسبل تعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.// انتهى //23:53ت م0133