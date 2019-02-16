لندن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستأهل فريقا برايتون وميلوول إلى ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد فوز الأول اليوم على ضيفه دربي كاونتي 2-1 والثاني على مضيفه ويمبلدون 1-صفر .ويلتقي الأحد بريستول سيتي (2) مع ولفرهامبتون، وسوانسي سيتي (2) مع برنتفورد (2)، ودونكاستر روفرز (3) مع كريستال بالاس. ويختتم هذا الدور الإثنين بقمة تشلسي حامل اللقب وضيفه مانشستر يونايتد الوصيف.// انتهى //23:53ت م0134