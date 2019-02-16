دبي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الأورجواياني خورخي فوساتي عن رضاه بالتعادل 2-2 مع الوصل الإماراتي اليوم في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.وقال في المؤتمر الصحفي :"عانينا بعض المشاكل الدفاعية ولكن فريقي أثبت مرة أخرى قدرته على الرد بامتياز ، وسنحت لنا العديد من الفرص على مدار الشوطين كانت أكثر من الوصل ، مشيرا إلى أنه سيتم علاج مشاكل الفريق في ظل توالي المباريات وتصحيح الأخطاء .وأضاف تنتظرنا مباراة نهائية في جدة ستكون أكثر صعوبة، وثقتي كبيرة في لاعبي فريقي وهو ما جعلني أقبل مهمة التدريب في هذا التوقيت الصعب بالدوري السعودي .من جانبه وصف الروماني لورينت ريجكامب مدرب الوصل مباراة فريقه أمام الأهلي السعودي بالصعبة نظرا لقوة المنافس، وقال : التنافس والرغبة في الفوز استمرت حتى الدقيقة الأخيرة، وتنتظرنا مباراة صعبة في الإياب وسنحاول خلالها تقديم أفضل ما لدينا .// انتهى //23:55ت م0136