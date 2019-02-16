رياضي / مدرب الأهلي السعودي يعبر عن رضاه بالتعادل مع الوصل الإماراتي في كأس زايد
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
دبي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الأورجواياني خورخي فوساتي عن رضاه بالتعادل 2-2 مع الوصل الإماراتي اليوم في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
وقال في المؤتمر الصحفي :"عانينا بعض المشاكل الدفاعية ولكن فريقي أثبت مرة أخرى قدرته على الرد بامتياز ، وسنحت لنا العديد من الفرص على مدار الشوطين كانت أكثر من الوصل ، مشيرا إلى أنه سيتم علاج مشاكل الفريق في ظل توالي المباريات وتصحيح الأخطاء .
وأضاف تنتظرنا مباراة نهائية في جدة ستكون أكثر صعوبة، وثقتي كبيرة في لاعبي فريقي وهو ما جعلني أقبل مهمة التدريب في هذا التوقيت الصعب بالدوري السعودي .
من جانبه وصف الروماني لورينت ريجكامب مدرب الوصل مباراة فريقه أمام الأهلي السعودي بالصعبة نظرا لقوة المنافس، وقال : التنافس والرغبة في الفوز استمرت حتى الدقيقة الأخيرة، وتنتظرنا مباراة صعبة في الإياب وسنحاول خلالها تقديم أفضل ما لدينا .
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