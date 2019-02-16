رياضي / مانشستر سيتي يتأهل لدور الثمانية لكأس إنجلترا لكرة القدم
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
لندن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه نيو بورت كاونتي 4-1 اليوم في الدور الخامس للبطولة.
ويلتقي غدًا بريستول سيتي مع ولفرهامبتون، وسوانسي سيتي مع برنتفورد ، ودونكاستر روفرز مع كريستال بالاس.
ويختتم هذا الدور بعد غد الاثنين بقمة تشلسي حامل اللقب وضيفه مانشستر يونايتد الوصيف.
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23:56ت م
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