لندن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه نيو بورت كاونتي 4-1 اليوم في الدور الخامس للبطولة.ويلتقي غدًا بريستول سيتي مع ولفرهامبتون، وسوانسي سيتي مع برنتفورد ، ودونكاستر روفرز مع كريستال بالاس.ويختتم هذا الدور بعد غد الاثنين بقمة تشلسي حامل اللقب وضيفه مانشستر يونايتد الوصيف.// انتهى //23:56ت م0137