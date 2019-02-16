الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأكد المدير الفني للهلال السعودي لكرة القدم زوران ماميتش، أن تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لم يحسم على الرغم من الفوز على الاتحاد السكندري 3 - صفر اليوم في ذهاب دور الثمانية من البطولة .وقال في مؤتمر صحفي اليوم : يجب علينا خوض لقاء الإياب بنفس الجدية والتركيز من أجل مواصلة المنافسة والتأهل رسميا للدور التالي ، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداءً مرضيا وأمامنا 90 دقيقة أخرى، نسعى من خلالها للظفر ببطاقة التأهل .من جهته أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المصري حلمي طولان أن مباراة اليوم كانت صعبة داخل الملعب، خاصة أن الفوارق بين الفريقين كبيرة ، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداءً جيدًا في ظل الإمكانيات المتاحة وهناك لقاء في إياب الإسكندرية.// انتهى //23:58ت م0138