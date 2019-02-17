مدريد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد اليوم ليستعيد المركز الثاني مؤقتا ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم .ورفع اتلتيكو رصيده الى 47 نقطة، وتقدم بفارق نقطتين على جاره ريال مدريد الذي يستضيف غدًا جيرونا، فيما وقف رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر الذي يكون صاحبه في نهاية الموسم أول الهابطين الى الدرجة الثانية.وتغلب ريال سوسييداد على ضيفه ليغانيس بثلاثية نظيفة ، وانتقل إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة مقابل 29 للخاسر.ويلعب لاحقا اليوم برشلونة المتصدر وحامل اللقب مع بلد الوليد.ويلتقي الأحد فالنسيا مع اسبانيول، وفياريال مع أشبيلية، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء هويسكا مع اتلتيكو بلباو.// انتهى //00:00ت م0140