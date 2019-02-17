برلين 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسعزز فريق لايبزيغ موقعه في المركز الرابع بإضافة ثلاث نقاط جديدة من فوزه على مضيفه شتوتغارت 3-1 اليوم في المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني لكرة القدم .وافتتحت أمس المباريات بفوز صعب لبايرن ميونيخ الثاني وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة على مضيفه أوغسبورغ 3-2.ورفع لايبزيغ رصيده إلى 41 نقطة مقابل 15 لشتوتغارت السادس عشر والمهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.وفاز فولفسبورغ على ضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة ، وانتقل فولفسبورغ إلى المركز الخامس موقتا برصيد 35 نقطة وتوقف رصيد ماينتس عند 27 نقطة.وصار هوفنهايم سادسا بفارق الأهداف خلف إينتراخت وأمام ليفركوزن بعد أن فاز على هانوفر قبل الأخير بثلاثية ، وتعادل هرتا برلين مع فيردر بريمن بهدف لكل منهما ، كما تعادل شالكه وصيف بطل الموسم الماضي مع فرايبورغ فصار رصيده 23 نقطة مقابل 24 للأخير.وتختتم المرحلة الاثنين القادم بلقاء نورمبرغ مع بوروسيا دورتموند المتصدر.// انتهى //00:09ت م0142