الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم التي شهدت 6 مباريات جمعت الفتح والنصر، والرائد والهلال، والتعاون والأهلي، والأنصار والاتفاق، وأحد والوحدة، والقادسية والشباب.وتمكن النصر من الفوز على الفتح بهدف دون رد ليرفع النصر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر ، وفاز الهلال على الرائد بهدفين دون رد ليكون رصيد الهلال بعد هذه المباراة 40 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة التعاون والأهلي، ليصبح رصيد التعاون بعد المباراة 19 نقطة في المركز التاسع ورصيد الأهلي 31 نقطة في المركز الثالث ، وفاز الاتفاق على الأنصار بثلاثة أهداف دون رد، ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع فيما استمر رصيد الأنصار عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.وتعادل أحد مع الوحدة بهدف لكل فريق، وبات رصيد أحد بعد المباراة 15 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما أصبح رصيد الوحدة 18 نقاط في المركز العاشر ، وتعادل الشباب مع القادسية بهدف لكل فريق، ورفع الشباب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس ورفع القادسية رصيده إلى النقطة 22.وكانت الجولة 17 قد بدأت الجمعة الماضية بمباراة واحدة جمعت الاتحاد والطائي، وانتهت لصالح الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف .// انتهى //00:26ت م0145