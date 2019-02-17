رياضي / قبول الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق بشأن اللاعب برايان أليمان
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
قبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم شكلا ومضمونا الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق برفع الايقاف عن لاعبه برايان أليمان الذي أوقف في مباراته مع أحد بالدوري 5 مباريات من قبل لجنة الانضباط إلى جانب الإيقاف التلقائي .
وبذلك تنقض اللجنة قرار لجنة الانضباط والحكم على اللاعب بثبوت مخالفته وفرض الإيقاف عليه فقط 3 مباريات إلى جانب الإيقاف التلقائي ، مع الزامه بدفع غرامة قدرها 20 الف ريال ، ويعد القرار نهائي غير قابل للطعن .
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