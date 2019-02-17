الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسقبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم شكلا ومضمونا الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق برفع الايقاف عن لاعبه برايان أليمان الذي أوقف في مباراته مع أحد بالدوري 5 مباريات من قبل لجنة الانضباط إلى جانب الإيقاف التلقائي .وبذلك تنقض اللجنة قرار لجنة الانضباط والحكم على اللاعب بثبوت مخالفته وفرض الإيقاف عليه فقط 3 مباريات إلى جانب الإيقاف التلقائي ، مع الزامه بدفع غرامة قدرها 20 الف ريال ، ويعد القرار نهائي غير قابل للطعن .// انتهى //00:40ت م0146