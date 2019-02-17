الباحة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم فعالية الهايكنج الأول بمحافظة قلوة تحت عنوان "امشوا تصحوا"، بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف محافظات ومناطق المملكة.وأوضح محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات مهرجان الباحة الربيعي الذي يحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, الذي أكد على أن تكون الفعاليات والبرامج تستهدف شرائح المجتمع كافة.ونوه المشرف التنفيذي للجان الهايكنج محمد بن علي جبرتي بجهود اللجان والاستعدادات المنفذة, لافتاً النظر إلى أن المشاركين من مختلف المناطق والمحافظات من خلال العديد من الأندية والفرق للمشاة, حيث تم خلال الفعالية تحديد المسار للمشاركين, فيما ووزِّعت اللوحات الإرشادية على طول امتداده, بالإضافة إلى تقديم الضيافة والاستراحة وعدد من البرامج المعدة للمشاركين.وفي ختام الفعالية كرّم العويدي المشاركين والمساهمين في إنجاح الفعالية.// انتهى //01:29ت م0148