الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان القرآنيةالعلاقات السعودية - الباكستانية.. بُعـد جـديــدالأشرفي: العلاقات القائمة بين المملكة وباكستان قوية ومتكاملةأمير الرياض يتوّج الفائزين بأولمبياد إبداع 2019«الداخلية»: «أبشر» ليس أداة رقابية«إغاثي الملك سلمان» ينظم جلسات إرشادية لأسر الأيتام.. ويوزع 380 سلة غذائية في حجة«التقاعد»: إيقاف استقبال طلبات «ضم إلى التأمينات» ورقياًأمانة القصيم وهيئة الغذاء والدواء تعرفان بالسعرات الحراريةقوة طوارئ الدفاع المدني الخاصة بالرياض تنفذ فرضية إنقاذ مائي في سد نمارشيوخ يمنيون: الميليشيا عصابة حرب لا عهد لها ولا ذمةالحوثي يرتعد من ثورة القبائلحشود الانقلابيين تتكسر في كُشرالجيش المصري يردي عدداً من الإرهابيين في سيناءإجلاء المدنيين يؤجل إنهاء داعش في سوريةخمسة قتلى في إطلاق نار بشيكاغو// يتبع //06:02ت م0003