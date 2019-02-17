عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان القرآنية
العلاقات السعودية - الباكستانية.. بُعـد جـديــد
الأشرفي: العلاقات القائمة بين المملكة وباكستان قوية ومتكاملة
أمير الرياض يتوّج الفائزين بأولمبياد إبداع 2019
«الداخلية»: «أبشر» ليس أداة رقابية
«إغاثي الملك سلمان» ينظم جلسات إرشادية لأسر الأيتام.. ويوزع 380 سلة غذائية في حجة
«التقاعد»: إيقاف استقبال طلبات «ضم إلى التأمينات» ورقياً
أمانة القصيم وهيئة الغذاء والدواء تعرفان بالسعرات الحرارية
قوة طوارئ الدفاع المدني الخاصة بالرياض تنفذ فرضية إنقاذ مائي في سد نمار
شيوخ يمنيون: الميليشيا عصابة حرب لا عهد لها ولا ذمة
الحوثي يرتعد من ثورة القبائل
حشود الانقلابيين تتكسر في كُشر
الجيش المصري يردي عدداً من الإرهابيين في سيناء
إجلاء المدنيين يؤجل إنهاء داعش في سورية
خمسة قتلى في إطلاق نار بشيكاغو
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