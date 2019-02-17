وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي .وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحالف القوي ): تعود العلاقات السعودية - الباكستانية لعقود طويلة من التكامل والتوافق الديني والاستراتيجي، وكما تحتل المملكة ريادة إسلامية، تمثل باكستان محوراً مهماً في جنوب آسيا، وكلا البلدين يمتلكان ثقلاً مؤثراً في المجتمع الدولي.وتتعدد المواقف والأزمات التي شاركت الدولتان في لعب دور مهم في تجاوزها، كما كان لهما حضور له ثقله في حماية العالم الإسلامي ومكتسباته، وأيضاً عضويتهما الفاعلة في منظمة التعاون الإسلامي.وواصلت : وبعد التطورات التي شهدتها وتشهدها المنطقة وظهور إيران كطرف سلبي التوجهات والغايات ومحاولاتها خلط الأوراق في أكثر من بلد، وإضرارها بالأمن العالمي من خلال استغلالها لحدودها المشتركة مع أفغانستان في استقبال وإيواء قيادات وعناصر التنظيمات الإرهابية، أصبحت المملكة وباكستان أمام دور أكبر يتطلب الوقوف وصد الخطر الإرهابي الذي تمثله تلك الدولة المارقة.لقد كان إعلان المملكة تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في 2015 وترحيب باكستان به منعطفاً استراتيجياً يدعم الاستقرار والأمن ويقف بقوة في مكافحة الإرهاب، ومؤخراً أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بجهود التحالف الإسلامي العسكري تجاه محاربة الإرهاب والتطرف.وأكد خان عزم بلاده على دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.وختمت : من ينظر إلى الأدوار التي تقوم بها المملكة وباكستان كدولتين يجمعهما تحالف قوي يدرك أن ما تقدمه الرياض من دعم اقتصادي وغيره لإسلام أباد يعكس تكاملاً وتوافقاً يتمثل في إصرار المملكة على باكستان قوية، وتأكيد الأخيرة على زعامة وريادة سعودية في العالم الإسلامي تؤدي مهام تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة وتواصل مكافحة الإرهاب والتطرف.// يتبع //06:02ت م0004