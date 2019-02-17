الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة اليوم، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //09:12ت م0010