طرابلس 12 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، النشاط الدبلوماسي المكثف؛ الذي أجراه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مع وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، ورئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادز، وتم بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ودعم حكومة الوفاق فى محاربة الإرهاب .واهتمت الصحف باحتفالات الشعب الليبي بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، داعية كافة الأطراف السياسية والعسكرية إستغلال هذه المناسبة وتقديرا لروح الشهداء لفتح صحفة جديدة لمصلحة الوطن ، والعمل معا بعيدا عن التدخلات الخارجية لحل كل الخلافات بالحوار.وتطرقت إلى تصريحات وزير الداخلية فتحى باشا آغا، خلال زيارته لواشنطن ، وقوله إن محاولات التدخل في الشأن الليبي تعمق المشاكل في ليبيا بدلا من حلها ،مشيراً إلى أن الصراع المستمر فى البلد منذ ثمان سنوات قد أخذ مايكفي من وقت، واصفا العملية التي يقوم بها الجيش الوطني في الجنوب لتحريره من الإرهابيين والعصابات الإجرامية، بالمقبولة من الناحية الوطنية.// انتهى //09:12ت م0011