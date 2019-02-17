نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بنجران، ممثلة بفرع محافظة حبونا، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الأربعاء المقبل، لقاءً يستهدف قطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد، للتعريف بالفرص والبرامج التي يقدمها البنك ، وذلك بمستشفى حبونا العام.ويتضمن اللقاء العديد من المحاور منها: التعريف ببرامج الدعم المقدمة من البنك، وآلية التقديم وإجراءات الحصول على التمويل، والثقافة المالية والعمل الحر.//انتهى//09:14ت م0012