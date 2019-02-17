الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:19ت م0015