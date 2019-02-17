الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسيدشن محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني غداً، مبادرة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة في استزراع 10 آلاف شجرة بوادي مليل وشدا الأسفل، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس محمد بن علي الشهري.وتأتي هذه المبادرة ضمن ‏الجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمخواة في زيادة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في المحافظة, ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتنزهين.// انتهى //09:24ت م0017