الجوف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, البرامج التدريبية لمعيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.وجاءت البرامج المهنية التي استهدفت 100 معيلة من معيلات الأسر، في مجالات الخياطة والتفصيل وصناعة المعجنات والبخور ودورة الكوافيرة الماهرة إلى جانب الإسعافات الأولية والتصوير الفوتوغرافي و صيانة الجوالات.يذكر أن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر تشمل أيضا دورة في ريادة الأعمال إلى جانب منح أدوات المهنة للمستفيدات من التدريب.// انتهى //09:53ت م0019