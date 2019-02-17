الطائف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسشاركت جامعة الطائف ممثلة بوحدة النشاط الكشفي بعمادة شؤون الطلاب، في عدد من البرامج التي أقامتها الجمعية العربية السعودية للكشافة مؤخراً، ومن أبرزها المشاركة في معسكر تجمع السلام العالمي الثالث، والمؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة".ومثّل جامعة الطائف في معسكر تجمع السلام العالمي الثالث، الذي شهد مشاركة 700 جوال وكشاف يمثلون 40 جمعية كشفية من حول العالم، أربعة أعضاء من الجوالة اجتازوا ما يقارب 45 شارة كشفية.كما شارك وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور أحمد محمد فلاته، في إدارة جلسات حوار المنتدى البيئي الذي أقيم على هامش معسكر السلام الثالث.وحرصت جامعة الطائف، ممثلة بوحدة النشاط الكشفي، على المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة".وقدمت الجامعة، ممثلة بعميد شؤون الطلاب الدكتور بندر بن معيض البقمي، ووكيل العمادة للأنشطة الطلابية خلال المؤتمر، ورقة علمية بعنوان: "النشاط المضاد للفيروسات من الأعشاب البحرية ضد فيروس حمى الضنك باستخدام الفحص المناعي المرتبط بالإنزيم".وتضمنت مشاركة جامعة الطائف أيضاً إقامة معرض بيئي تثقيفي يتكون من ثلاثة محاور شملت: تلوث المياه، ومخاطر المبيدات الحشرية على الإنسان، ومخاطر المنظفات المنزلية على الإنسان.كما تضمنت المشاركة تجربة بيئية تتلخص في "مكافحة النواقل الحشرية المسببة لحمى الضنك في مناطق انتشارها" قدمها الطالبان إبراهيم الزهراني ومعاذ الصيني.// انتهى //11:24ت م0048