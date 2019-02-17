حفر الباطن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسيواصل مهرجان الكمأ بمحافظة حفر الباطن، استقبال الأهالي والزوار من دول الخليج مع وجود عشرات الباعة والمسوقين للكمأ، والمنتجات المصاحبة الأخرى المعروضة في المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه بالخليج.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان نايف الشريهي، أن البيع يعد النشاط الرئيس للمهرجان، الذي يشغل مساحة تقدر بـ 45 ألف متر مربع توفر مساحات عرض لـ 98 محلاً، حيث يضم المهرجان منطقة لعرض السيارات القديمة، ومقر ضيافة رجالي وآخر نسائي، وخيمة للإدارات الحكومية، وأجنحة لبيع التمور ومأكولات وحلوى الأسر المنتجة.وقال أحد زوار المهرجان من دولة الكويت موسى أبو طفرة، إن سوق الكمأ في حفر الباطن من الأماكن المهمة التي يقصدها عشاق هذه الثمرة الموسمية من الكويتيين، وذلك لكون هذا السوق قريبًا منهم.من جهته قال الزائر راشد المنصوري من دولة الامارات، إن حفر الباطن شهدت تطوراً كبيراً على جميع الأصعدة، حيث الإمكانيات الكبيرة التي جعلتها منطقة جذب سياحي مع توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار، مبيناً أن مهرجان الكمأ يعتبر فرصة كبيرة لتذوق نبتت الكمأ الموسمية.// انتهى //11:29ت م0049